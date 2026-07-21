I conducenti Amt chiedono di lavorare in sicurezza
di Claudio Baffico
I conducenti Amt, dopo i recenti fatti di violenza che li hanno visti presi di mira, chiedono di poter lavorare in sicurezza. Lo sciopero di quattro ore del sindacato Ugl punta non solo a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi che corrono questi lavoratori, ma anche per indurre le autorità a trovare soluzioni tangibii ed efficaci, come conferma ai microfoni di Telenord il segretario regionale Ugl Roberto Piccardo.
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