Orbán in missione a Mosca: al centro energia, nucleare e partnership industriali

Il premier ungherese Viktor Orbán si appresta a recarsi domani a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, con l’agenda focalizzata su energia, nucleare e collaborazioni industriali. Lo riferisce la newsletter d’inchiesta Vsquare, secondo cui la visita avverrà in un contesto di piena autonomia dell’Ungheria, senza consultazioni preliminari con l’Unione Europea, la Nato o gli Stati Uniti.

Tra i temi principali dell’incontro ci saranno le forniture di petrolio e gas, alla luce dell’esenzione annuale concessa dagli Stati Uniti sulle sanzioni, il progetto della centrale nucleare di Paks, dove la società americana Westinghouse collabora con i russi nella fornitura di combustibile, e la possibile acquisizione da parte della compagnia ungherese Mol della quota Gazprom nella società petrolifera serba Nis.

La delegazione che accompagnerà Orbán a Mosca sarà composta dal ministro degli Esteri Péter Szijjártó, dal ministro delle Costruzioni e dei Trasporti János Lázár e dal consigliere per la sicurezza nazionale Marcell Biró. La missione, pianificata da tempo e gestita in forma riservata, rappresenterebbe la consueta visita annuale tra Orbán e Putin, mantenuta anche dopo l’inizio del conflitto in Ucraina. Se confermata, si tratterebbe della quarta visita dal 2022 e della quindicesima in assoluto del premier ungherese a Mosca.

Secondo Vsquare, Orbán potrebbe inoltre presentare la trasferta come un segnale di rilancio del progetto, mai concretizzato, di un summit di “pace” a Budapest che vedrebbe coinvolti Putin e Donald Trump, una mossa che aggiungerebbe una dimensione diplomatica alla visita tecnica e industriale.

