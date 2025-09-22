“Onde di Coraggio”: al Galata Museo del Mare una giornata tra mare, solidarietà e supereroi

Il 28 settembre 2025 il Galata Museo del Mare si trasformerà in un porto speciale di storie, emozioni e coraggio condiviso. Arriva "Onde di Coraggio", un evento che unisce cultura, gioco e solidarietà, pensato per tutta la famiglia e organizzato nell’ambito dell’European Maritime Day In My Country.

Dalle 11 del mattino fino alle 18, i visitatori del museo potranno vivere un’esperienza immersiva fatta di laboratori, letture animate, visite guidate e una spettacolare discesa di supereroi in carne e ossa dalla facciata del museo. Il tutto con un obiettivo preciso: sostenere l’associazione SEA – SuperEroiAcrobatici, che da anni porta sorrisi e speranza ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici italiani.

"Con Onde di Coraggio vogliamo che il museo diventi non solo luogo di scoperta, ma anche di speranza", ha spiegato Gianluca Chiarandà, presidente di Genova Cultura, che gestisce i servizi del Galata Museo del Mare. Infatti, per ogni biglietto intero o biglietto famiglia acquistato, 5 euro saranno donati all’associazione SEA, che utilizzerà i fondi per continuare la propria missione negli ospedali pediatrici.

L’evento si apre con la visita guidata Vita a bordo del Brigantino, che porta grandi e piccoli a rivivere la quotidianità dei marinai in mare aperto. I bambini potranno poi partecipare a due laboratori creativi dal titolo La cassa del Marinaio, alle 12:00 e in replica alle 15:30.

Alle 16:30, uno dei momenti piùg attesi: la lettura animata del libro Il Coraggio di GB Bear, scritto da Gianni Riccardi e Deborah Faenza, con la voce narrante di Armanda De Scalzi, figlia del compianto musicista Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. Il libro sarà in vendita durante l’evento, e il ricavato andrà interamente a SEA.

Il gran finale è previsto alle 17:30, quando i volontari di SEA – SuperEroiAcrobatici si caleranno dalla facciata del museo in costume da supereroi. Un gesto spettacolare che non è solo intrattenimento, ma un vero e proprio messaggio visivo di forza e solidarietà.

"Il nostro desiderio è far conoscere le attività benefiche dell’associazione e regalare a ogni bambino e alla sua famiglia un pomeriggio di magia", ha dichiarato Anna Marras, fondatrice e presidente dell’associazione. "Il coraggio non è solo affrontare le sfide, ma scoprire la forza straordinaria che ciascuno di noi ha dentro di sé".

La giornata si concluderà con una merenda ligure offerta da Il Pesto di Prà, sponsor storico dell’evento, che offrirà la focaccia al pesto tanto amata anche dal personaggio GB Bear.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.