Ondata di calore, bollino rosso anche venerdì. A Genova picco di 36 gradi

Chi pensava a una tregua dal caldo torrido per il fine settimana ha dovuto fare i conti con l'amara verità: anche venerdì 7 agosto in Liguria sarà bollino rosso per ondate di calore, così come segnalato dal Ministero della Salute. Venerdì sarà il sesto giorno consecutivo con allerta massima per caldo.

A Genova la temperatura massima è stata registrata nella giornata di oggi, mercoledì 5 agosto, con picco di 36 gradi percepiti (26 gradi alle 8 del mattino, 31 gradi alle 14). Per il 7 agosto Arpal segnala su tutta la Liguria "condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, in particolare nei centri urbani e nelle valli poco ventilate, moderato altrove".

Previsto anche "un aumento dell'instabilità nel pomeriggio di venerdì con possibili rovesci o temporali fino a moderati sui rilievi alpini e appenninici"

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