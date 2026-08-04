Versace (pres. Valpolcevera): "Sostituzione impalcato ferroviario, rivista l'organizzazione dei lavori, con benefici per la viabilità"

Buone notizie sul fronte del cantiere per la sostituzione dell'impalcato ferroviario del Ponte Polcevera, intervento inserito nell'ambito del progetto Terzo Valico – Nodo di Genova, Ultimo Miglio. Grazie al costante confronto tra la Comune di Genova, Municipio, Polizia Locale e Cociv, soggetto esecutore dell'opera, è stato possibile rivedere l'organizzazione delle lavorazioni, con significativi benefici per la viabilità del territorio.

«La collaborazione quotidiana con Cociv – dichiara il presidente del municipio Michele Versace – ha consentito di individuare una soluzione che riduce in maniera concreta i disagi per cittadini e automobilisti. Le chiusure contemporanee di via Perlasca e via 30 Giugno, inizialmente previste, non saranno infatti necessarie».

Le operazioni verranno eseguite prevalentemente in orario serale, consentendo di limitare gli impatti sulla circolazione. Saranno previste soltanto brevi interruzioni temporanee, che interesseranno alternativamente una delle due strade, mai entrambe nello stesso momento, con la gestione del traffico affidata a personale dedicato.

«Si tratta di una modifica organizzativa particolarmente significativa – prosegue il presidente Versace – che rappresenta un miglioramento sostanziale rispetto al programma iniziale e testimonia l'impegno condiviso nel conciliare la realizzazione di un'opera strategica con le esigenze del territorio».

Resta al momento l'ipotesi che, intorno alla fine di agosto, possa rendersi necessaria una chiusura totale di una sola giornata, indicativamente di domenica, per consentire l'esecuzione di una delle fasi più complesse dell'intervento. L'obiettivo, qualora le attività procedano secondo il cronoprogramma, è quello di riprendere successivamente con lavorazioni esclusivamente nelle ore serali.

L'attenzione resta alta anche sul cantiere del tratto Rossini–Pallavicini, dove si auspica un andamento regolare delle lavorazioni che possa consentire di recuperare ulteriormente i tempi previsti.

«Confidiamo che anche questo intervento possa procedere senza criticità – conclude il presidente Versace – replicando quanto già avvenuto lo scorso aprile, quando, grazie all'ottimo avanzamento dei lavori, è stato possibile ripristinare la normale viabilità con un anticipo rispetto alle previsioni. Continueremo a monitorare costantemente l'evoluzione del cantiere per garantire la massima informazione ai cittadini e ridurre il più possibile l'impatto delle opere sulla mobilità».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.