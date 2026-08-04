Caldo torrido in Liguria, bollino rosso fino a giovedì con temperature fino a 35 gradi. Picco di umidità a Imperia

Si aggiunge un bollino rosso per ondata di calore in Liguria e sarà il quinto consecutivo. Il Ministero della Salute ha emanato il massimo stato di allerta nella nostra regione fino alla giornata di giovedì 6 agosto, con temperature massime percepite che potranno raggiungere i 35 gradi, derivate dal disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa.

La rete dell'Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (Omirl) questa mattina alle 11 ha registrato un picco d'umidità dell'aria all'81% a Imperia, al 72% a Savona, al 66% a Genova, mentre va meglio alla Spezia con il 43%.

Continua il massimo grado d'allerta dei servizi sanitari e sociali. La Protezione civile invita a non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. In Liguria è attivo il numero verde regionale 800 593 235, gratuito e attivo tutti giorni dalle 8 alle 20 per l'orientamento, l'informazione e per raccogliere le richieste dei cittadini in modo da evitare che le persone fragili possano essere sottoposte al rischio delle ondate di calore

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.