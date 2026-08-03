Lo Giacco (Centro Est): "I nuovi agenti della Polizia Locale siano imiegati sul territorio e non negli uffici"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia nel municipio Centro Est Lino Lo Giacco, intervenuto su "Liguria Live", a Telenord, affronta le problematiche relative all'ambito sicurezza, concentrandosi anche sul rapporto tra minori e acquisto di bevande alcoliche. Lo Giacco rimarca come cambino esigenze e necessità in base ai territori, con il Centro Est che rappresenta il municipio più ampio e variegato. Sotto il profilo delle iniziative promosse in Darsena, l'esponente di centrodestra si dichiara favorevole, anche se il timore riguarda principalmente il rischio che la misura venga limitata al periodo estivo. Tra le preoccupazioni, quella che i nuovi agenti della Polizia Locale vengano impiegati negli uffici e non direttamente nelle strade per interventi e azioni deterrenti.

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