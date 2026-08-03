Maura Olmi (Giardini Malinverni): "La mia vita in lotta contro spaccio e degrado"

Maura Olmi, presidentessa del comitato "Giardini Malinverni", ha ripercorso a Telenord le vicissitudini legate a questo spazio, con necessarie battaglie per evitare che venisse lasciato a totale ed esclusivo utilizzo da parte di spacciatori e tossicodipendenti. Un'azione costante che ha prodotto diversi risultati e che si è fondata soprattutto sul dialogo. A fare la differenza anche la costanza e la perseveranza, caratteristiche che l'hanno portata, assieme ad altre donne, a diventare attiva anche all'interno del tessuto del centro storico attraverso la creazione degli "angeli dei vicoli".

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