Miriam Cancellara, sempre al fianco di chi lotta contro le dipendenze

Miriam Cancellara, presidentessa dell'associazione Afet Aquilone, è intervenuta a Telenord per parlare, in maniera accalorata e coinvolta, delle fragilità delle persone che lottano contro le dipendenze, e del supporto che, attraverso vari servizi e attività, vengono messi in campo nell'auspicio di garantire un sostegno, e imprimere la forza necessaria per dare una svolta alla propria vita. Situazioni difficili e variegate, in un contesto come quello del centro storico che spesso è complicato di suo, ma anche la dimostrazione che con l'impegno e la voglia di dare tutta se stessa a questa nobile causa, qualche risultato tangibile e ambizioso si può raggiungere.

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