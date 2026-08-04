Via Loria, iniziati i lavori di messa in sicurezza idrogeologica

L'assessore alle Manutenzioni del municipio Bassa Valbisagno Stefano Boilini, intervistato da Telenord, ha approfondito le cause dei lavori che si stanno svolgendo in via Loria, nei pressi del Biscione, per mettere in sicurezza la zona da rischi di natura idrogeologica. Affrontata anche la tempistica legata alla chiusura della strada, che tuttavia riguarda solo alcune fasce orarie, e le varie fasi, iniziate con la convocazione della prima assemblea pubblica dello scorso ottobre, che hanno permesso di iniziare a dar vita a opere attese da lungo tempo.

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