Lombardi a Telenord: "Incremento turistico merito di eventi, destagionalizzazione e Patto del Lavoro"

L'assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi è intervenuto a Telenord, nel corso di Liguria Live, per parlare dell'incremento di presenze nei primi cinque mesi del 2006, e il boom nel mese di giugno per quanto concerne l'ambito italiano, con la nostra regione seconda solo all'Umbria. L'assessore ha chiarito i motivi per cui la Liguria ha aumentato il proprio appeal ed è riuscita, anche per quanto concerne l'entroterra, a registrare numeri sempre più confortanti. Merito anche di diversi eventi, sia in ambito sportivo, culturale ed enogastronomico, che hanno rappresentato un traino importante e hanno avuto la capacità di destagionalizzare l'offerta. Una regione, la nostra, che ha imparato a vivere e ad attrarre anche nei mesi tradizionalmente poco gettonati. Un'impostazione che accetta di perdere qualcosa in estate, per catalizzare l'attenzione in altri periodi dell'anno. E adesso, all'orizzonte, il Salone Nautico sarà senza dubbio un altro appuntamento di assoluto richiamo, capace di attirare gli appassionati del settore, aumentando i numeri di presenze. Il boom del turismo incide positivamente anche sull'ambito occupazionale e ricettivo, rendendo il settore sempre più completo e foriero di soddisfazioni.

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