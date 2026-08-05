Amt, dimezzati i bus per i lavoratori degli Erzelli. I sindacati: "Controsenso chiedere di investire se poi mancano i collegamenti"

I tagli alle linee degli autobus Amt complicano la vita anche del polo tecnologico degli Erzelli, sulle alture di Sestri Ponente.

L'orario estivo che determina una riduzione della circolazione dei mezzi pubblici in città colpisce anche le linee 5 e 6, quelle maggiormente utilizzate dai lavoratori per raggiungere la collina. Per questo motivo scatta la protesta dei sindacati Rsu di Ericcson, Esaote, Ebit, Liguria Digitale, Iit, Siemens:"Pur comprendendo le difficoltà che Amt sta affrontando e consapevoli delle criticità che interessano il trasporto pubblico locale, riteniamo che la riduzione dei mezzi destinati a servire il polo tecnologico degli Erzelli rappresenti una decisione difficilmente conciliabile con gli obiettivi di crescita e sviluppo che Genova si è posta".

"Gli Erzelli - continuano - costituiscono uno dei principali poli di innovazione, ricerca e impresa del territorio, ospitando realtà industriali, centri tecnologici altamente qualificati e migliaia di lavoratori che ogni giorno contribuiscono alla competitività e all'attrattività della città. Sono soprattutto questi lavoratori, prima ancora delle aziende, a pagare il prezzo della riduzione del servizi".

Per i sindacati "è un controsenso chiedere alle imprese di investire, attrarre talenti e creare nuove opportunità di lavoro senza garantire al contempo collegamenti pubblici adeguati, efficienti e sostenibili. Proprio in una fase in cui si parla con sempre maggiore convinzione di innovazione, mobilità sostenibile e crescita economica, appare fondamentale rafforzare, e non ridurre, le infrastrutture di servizio che consentono ai lavoratori di raggiungere agevolmente uno dei principali centri di sviluppo della città".

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