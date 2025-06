“Oltre la curva”, al Gaslini una camminata per sensibilizzare sulla scoliosi

Unire cammino e salute per sensibilizzare alla diagnosi precoce della scoliosi: è questo lo spirito dell’iniziativa “Oltre la curva”, organizzata dall’Ospedale Pediatrico Gaslini con la Croce Bianca Genovese. La manifestazione si terrà domenica 15 giugno a Genova e sarà accompagnata da uno screening gratuito, aperto a giovani e giovanissimi, per intercettare in tempo utile una patologia che riguarda fino al 3% degli adolescenti italiani.

Percorso e programma – La camminata prenderà il via alle 9:45 da Corso Italia 26, di fronte alla Fondazione Gaslini, e si snoderà lungo l’itinerario Boccadasse-Vernazzola fino a raggiungere l’area lato mare dell’Istituto Gaslini, nei pressi del Padiglione 13. Il ritrovo è previsto per le 8:45, con una partecipazione stimata di circa 200 persone. Il percorso di 3,2 chilometri sarà monitorato dalla Polizia locale per garantire sicurezza e fluidità.

Screening gratuiti – Al termine della camminata, tra le 11:00 e le 13:00, i partecipanti potranno accedere a visite gratuite per la scoliosi presso l’ambulatorio mobile allestito dalla Croce Bianca Genovese. Lo screening, riservato a preadolescenti e adolescenti, non richiede prenotazione e consentirà di identificare eventuali segni precoci della malattia. Per i casi sospetti verranno forniti indirizzi utili per approfondimenti presso il Centro Scoliosi del Gaslini o con specialisti in colonna vertebrale pediatrica.

Evento scientifico – La camminata rappresenta il momento conclusivo di una tre giorni dedicata all’ortopedia pediatrica. Il 13 e 14 giugno, infatti, presso Villa Quartara, si svolgerà l’incontro “Approfondimenti in Ortopedia Pediatrica - La scoliosi idiopatica e non idiopatica”, con la partecipazione di esperti italiani e internazionali.

Voci dell’organizzazione – “‘Beyond the curve’ vuole trasmettere un messaggio di fiducia – spiega il prof. Federico Canavese, direttore UOC Ortopedia del Gaslini – oltre la diagnosi e il trattamento, c’è la vita, e i giovani possono affrontare la scoliosi senza rinunciare alla propria quotidianità. La camminata non è competitiva, ma un’occasione per incontrarsi in un contesto sereno e familiare, insieme a medici e operatori sanitari”.

Supporto sanitario – “Siamo felici di collaborare con l’Istituto Gaslini in questa iniziativa che porta la sanità più vicina ai cittadini”, dichiara Walter Carrubba, presidente della Croce Bianca Genovese. “Il nostro ambulatorio mobile rappresenta una risorsa preziosa per diffondere la cultura della prevenzione, specie in ambito pediatrico, e per affrontare in tempo utile patologie che, se diagnosticate precocemente, possono essere risolte definitivamente”.

