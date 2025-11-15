Oltre il ricordo del bel tempo, cosa resta di Olioliva 2025? Le risposte mercoledì a Benvenuti in Liguria
di Redazione
Su Telenord le analisi di una stagione con poco prodotto
E' stato un fine settimana all'insegna del cielo terso, quello che ha caratterizzato l'edizione 2025 di Olioliva in scena sul lungomare di Imperia da venerdì a domenica della scorsa settimana. Un qualcosa di opposto rispetto a quanto successo sette giorni più tardi a livello meteo.
Tuttavia, la prossima puntata di Benvenuti in Liguria, in onda su Telenord mercoledì prossimo, ripercorre quanto avvenuto nel capoluogo ponentino. Il tutto interrogandosi, insieme al Cucinosofo Sergio Rossi, su cosa abbia lasciato la kermesse d'avvio novembre all'interno di un'annata da scarsa produzione, ma impreziosita dal riconoscimento Igp per l'oliva taggiasca.
Appuntamento dalle 20.40 di mercoledì 19 novembre su Telenord e telenord.it con un bilancio che ingloberà anche le sfide della pesca: un settore non così lontano dall'olio e alla ricerca di garanzie per un futuro, almeno in Liguria, tutt'altro che solido.
