Oliva taggiasca: dopo l'Igp dalla teoria alla pratica, cosa devono fare i produttori?
di Gilberto Volpara
La prima lezione in Camera di Commercio a Imperia
Ora tocca ai produttori. Chi fa olio con la taggiasca si informa per non perdere la grande occasione e vuole capire come certificare i propri alberi secondo le linee guida ufficiali.
Succede a pochi giorni da Olioliva 2025 (la sintesi dell'edizione su Telenord alle 20.40 di mercoledì 19 novembre) con la spiegazione di Carlo Siffredi, presidente del Consorzio dell'oliva taggiasca.
Intanto, in una stagione scarsa di prodotto, la notizia che 20 mila quintali di prodotto dello scorso anno potranno essere certificati in queste settimane approdando sul mercato con il nuovo logo, sinonimo di qualità e reale provenienza ponentina.
