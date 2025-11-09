Olioliva 2025, la sintesi del presidente Enrico Lupi: "Prima edizione con marchio Igp della taggiasca"

E' la vetrina per eccellenza dei produttori d'olio del ponente ligure: Olioliva, però, in questa edizione 2025 è stata caratterizzata dalla cerimonia che ha celebrato il conseguimento del marchio Igp per l'oliva taggiasca.

L'evento in scena nell'auditorium camerale di Imperia alla presenza di esponenti del governo, della Regione e delle associazioni di categoria. Disturbatore d'eccezione, il comico Andrea Di Marco. La trasmissione di Benvenuti in Liguria, che sarà trasmessa mercoledì 19 novembre dalle ore 20.40, andrà oltre il fine settimana della kermesse raccontando il valore di questo traguardo.

Intanto a telenord.it, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi, dichiara: "Una tutela straordinaria, il frutto di un cammino decennale. Ora, la sfida è informare i consumatori".

