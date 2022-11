Ocean Race, l'europarlamentare Campomenosi invita il Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola alla finale di Genova

Un incontro di grande prestigio. L'europarlamentare Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, in una nota esprime tutto il suo onore e il suo piacere nell'aver incontrato il Presidente dell'organo legislativo dell'UE, la maltese Roberta Metsola: "Le ho consegnato un libro sulla città di Genova anche a nome del sindaco Marco Bucci e le ho preannunciato che sarà invitata alla finale della celebre manifestazione di vela Ocean Race, che terminerà nel capoluogo ligure".

Campomenosi ha sottolineato come l'incontro con Metsola sia stata anche un'opportunità unica per parlare della missione 'Restore our Ocean and Waters', promossa dalla Commissione Europea, che ha per obiettivo il ripristino della salute dei mari e degli oceani e che sarà promossa anche nell'ambito della Ocean Race: "Quest'ultima sarà al tempo stesso occasione per ospitare un importante progetto di sostenibilità, Genova Process, un percorso che vedrà protagonisti i massimi esperti e stakeholder del settore a livello internazionale per redigere la bozza di Carta dei Diritti degli Oceani i cui principi saranno presentati a Genova durante il Grand Finale della regata, e poi consegnati all'Assemblea delle Nazioni Unite, a New York, nel novembre del 2023". L'europarlamentare ha concluso ringraziando per la disponibilità e per la grande attenzione per le iniziative della Liguria la Presidente Metsola, che potrebbe quindi arrivare a Genova nella prossima estate.

(foto tratta da rainews.it)