Ocean Race, al Coni la presentazione della "Genova The Grand Finale". Malagò: "Luogo ideale per un evento che dà lustro al nostro sport"

Per la prima volta nella cinquantennale storia, l'anno prossimo The Ocean Race arriverà in Italia. A Genova, dal 24 giugno al 2 luglio prossimi, si concluderà la più spettacolare regata velica intorno al mondo; la partenza è fissata per il 15 gennaio 2023 da Alicante, in Spagna. Il capoluogo ligure diventerà la capitale mondiale della vela; nel nuovo Waterfront di Levante sarà allestito l'Ocean Live Park con tantissimi eventi: previsti oltre 300.000 spettatori che potranno gustare anche le eccellenze della Liguria e del made in Italy.

Oggi nel Salone d'onore del Coni è intervenuto per primo il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "La Regione Liguria e Genova sono il contesto ideale per festeggiare il finale della Ocean Race. Dopo 50 anni abbiamo vinto un mondiale della MotoGp con Bagnaia e dopo 50 anni torniamo protagonisti con un evento che è lustro per tutto il sistema sportivo". Quando si parla di vela, aggiunge Malagò, "alla fine si parla di Ocean Race e America's Cup: l'Italia dimostrerà di essere all'altezza".