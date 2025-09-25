Occupazione studentesca, Cavo (Noi Moderati): “Grave vilipendio alle istituzioni, serve condanna unanime”

Continua a far discutere l’occupazione degli spazi universitari a Genova da parte degli studenti in segno di protesta per la situazione in Palestina. A prendere posizione è Ilaria Cavo, deputata e presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati, che condanna fermamente le modalità della mobilitazione, parlando di “negazione del diritto allo studio”.

“La scuola è aperta a tutti”, ricorda Cavo citando l’articolo 34 della Costituzione. “Le aule occupate impediscono lo svolgimento delle lezioni, violando un diritto inviolabile, quello di studiare. Manifestare è legittimo, ma deve avvenire nel rispetto della libertà altrui”, ha dichiarato la parlamentare.

Cavo ha poi espresso solidarietà alle istituzioni finite nel mirino della protesta, definendo “inaccettabili” le immagini della premier Giorgia Meloni, del ministro dell’Università Anna Maria Bernini e del rettore Federico Delfino usate come bersagli durante l’occupazione.

“Sono giuste le denunce per vilipendio, ma ora serve una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche. Solo così si potrà davvero abbassare la tensione”, ha concluso.

