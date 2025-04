ÖBB modernizza i Railjet per maggiore comfort e qualità

Le ÖBB stanno attualmente procedendo con il rinnovamento della loro iconica flotta Railjet. Dopo oltre quindici anni di attività sui binari, i treni Railjet attuali hanno raggiunto metà della loro vita utile prevista, stimata in 30 anni. Per questo motivo, sono ora oggetto di un progressivo intervento di aggiornamento tecnologico e di miglioramento del comfort, così da garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio di alto livello anche in futuro.

L’intero processo di ammodernamento coinvolgerà tutti e 60 i treni esistenti, che verranno portati agli stessi standard qualitativi della nuova generazione Railjet entro la fine del 2031.

Andreas Matthä, CEO di ÖBB, ha dichiarato: “L’ammodernamento dei nostri Railjet rappresenta un passo importante nella modernizzazione della flotta esistente e nell’adeguamento agli standard dei Railjet di nuova generazione. Il primo Railjet ammodernato farà il suo debutto sulla tratta meridionale con l’apertura della Koralmbahn nel dicembre 2025.”

Nel corso degli interventi, i sedili di prima e seconda classe saranno sostituiti con nuove versioni, mentre quelli della business class verranno rinnovati. Il restyling include anche nuovi poggiapiedi, maniglie di sostegno e tavolini pieghevoli più ampi. Gli interni si ispirano al design della nuova generazione Railjet, con finiture effetto legno e schienali continui per garantire maggiore riservatezza. Saranno inoltre introdotti nuovi rivestimenti per i pavimenti, un sistema informativo più efficiente per i viaggiatori e spazi migliorati per ospitare i passeggini. Un distributore automatico permetterà ai passeggeri di accedere facilmente a snack e bevande calde o fredde in modo rapido.

I benefici dell’ammodernamento non si limitano ai viaggiatori: anche il personale a bordo trarrà vantaggio da compartimenti aggiuntivi e da attrezzature più moderne, che renderanno le attività quotidiane più semplici.

Il primo treno rinnovato entrerà in servizio sulla linea meridionale entro il cambio orario previsto per dicembre 2025. Questi convogli continueranno a operare sulle tratte Railjet in Austria, Germania, Svizzera, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Italia.

