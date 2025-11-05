Nuovo Gaslini, i lavori del padiglione zero rischiano di slittare di quasi un anno
di Redazione
Da ottobre 2026 a giugno 2027. Rischiano di slittare di almeno otto/dieci mesi i lavori di costruzione del padiglione zero del cosiddetto Nuovo gaslini, l'ospedale pediatrico genovese, a causa del rinvenimento di sostanze tossiche (idrocarburi e amianto) duranti gli scavi.
Lo scorso 31 gennaio, con la simbolica posa della prima pietra, era è stato ufficialmente dato il via alla costruzione del Padiglione Zero del progetto del Nuovo Gaslini, il cui concessionario è Zena Project (costituita da CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (“CMB”), Renovit Public Solutions e Arcoservizi). Per la conduzione del progetto, realizzato da Tecnicaer, l’Istituto Giannina Gaslini si avvale del servizio di Project Management Consulting di RINA – PROGER.
A 87 anni dalla sua fondazione l’Istituto Giannina Gaslini prevede di rinnovarsi strutturalmente per trasformare l’IRCCS ligure, già eccellenza a livello nazionale e internazionale, in un ospedale pediatrico che pone sempre più il bambino e la famiglia al centro del processo di cura. Il progetto prevede la costruzione di un padiglione ex-novo, il cosiddetto Padiglione Zero, che sarà destinato a tutte le funzioni di emergenza-urgenza a elevata intensità assistenziale e chirurgica, e la ristrutturazione di 5 edifici già esistenti, destinati alla media (padiglioni 17/18), bassa (padiglione 16) intensità e alla ricerca (padiglione 15), oltre alla morgue (padiglione 6).
In un secondo momento – con risorse finanziare ancora da reperire – è prevista la rifunzionalizzazione dei cinque padiglioni (padd. 1, 2, 3, 12, 13) che verranno liberati dalle attuali attività clinico-scientifiche e saranno destinati ad attività socio-sanitarie, didattiche e/o di accoglienza in supporto alle attività sanitarie.
Ora questo stop, per motivi ambientali, rallenta l'iter.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:Gaslini
Condividi:
Altre notizie
Caos mensa a Sant'Olcese, il Comune: "Al fianco dei genitori". Lilli Lauro rispolvera lo sciopero del panino
05/11/2025
di Gilberto Volpara
Caos mensa a Sant'Olcese, genitori protestano davanti alla scuola: "Corpi estranei nei pasti"
05/11/2025
di Gilberto Volpara
Benvenuti in Liguria da Borzonasca a Mezzanego: i segreti di castagne e nocciole
05/11/2025
di Gilberto Volpara
Stop del Trenino atto V: dopo le polemiche, venerdì in diretta su Telenord il confronto tra sindaci
05/11/2025
di Gilberto Volpara
Isola del Cantone: boom d’iscrizioni al doposcuola gratuito grazie alle indennità comunali
04/11/2025
di Gilberto Volpara