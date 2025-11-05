Nuovo Gaslini, i lavori del padiglione zero rischiano di slittare di quasi un anno

Da ottobre 2026 a giugno 2027. Rischiano di slittare di almeno otto/dieci mesi i lavori di costruzione del padiglione zero del cosiddetto Nuovo gaslini, l'ospedale pediatrico genovese, a causa del rinvenimento di sostanze tossiche (idrocarburi e amianto) duranti gli scavi.

Lo scorso 31 gennaio, con la simbolica posa della prima pietra, era è stato ufficialmente dato il via alla costruzione del Padiglione Zero del progetto del Nuovo Gaslini, il cui concessionario è Zena Project (costituita da CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (“CMB”), Renovit Public Solutions e Arcoservizi). Per la conduzione del progetto, realizzato da Tecnicaer, l’Istituto Giannina Gaslini si avvale del servizio di Project Management Consulting di RINA – PROGER.

A 87 anni dalla sua fondazione l’Istituto Giannina Gaslini prevede di rinnovarsi strutturalmente per trasformare l’IRCCS ligure, già eccellenza a livello nazionale e internazionale, in un ospedale pediatrico che pone sempre più il bambino e la famiglia al centro del processo di cura. Il progetto prevede la costruzione di un padiglione ex-novo, il cosiddetto Padiglione Zero, che sarà destinato a tutte le funzioni di emergenza-urgenza a elevata intensità assistenziale e chirurgica, e la ristrutturazione di 5 edifici già esistenti, destinati alla media (padiglioni 17/18), bassa (padiglione 16) intensità e alla ricerca (padiglione 15), oltre alla morgue (padiglione 6).

In un secondo momento – con risorse finanziare ancora da reperire – è prevista la rifunzionalizzazione dei cinque padiglioni (padd. 1, 2, 3, 12, 13) che verranno liberati dalle attuali attività clinico-scientifiche e saranno destinati ad attività socio-sanitarie, didattiche e/o di accoglienza in supporto alle attività sanitarie.

Ora questo stop, per motivi ambientali, rallenta l'iter.

