Nuova diga di Genova, superata quota 1.350 metri: accelerano i lavori con tre nuovi cassoni

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la Nuova Diga Foranea di Genova, una delle principali opere infrastrutturali in corso nel panorama portuale europeo. Con la posa di tre nuovi cassoni negli ultimi dieci giorni, l'infrastruttura ha raggiunto circa 1.350 metri di sviluppo complessivo.

L'intervento è realizzato dal Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. L'avanzamento dei lavori rappresenta un passaggio significativo in un cantiere caratterizzato da elevata complessità tecnica, con operazioni eseguite su fondali che raggiungono i 50 metri di profondità.

L'ultimo cassone installato è una struttura di grandi dimensioni: 67 metri di lunghezza, oltre 33 metri di altezza e un peso di circa 15 mila tonnellate. La posa ha richiesto una complessa operazione di trasporto e posizionamento sul fondale, resa possibile grazie all'impiego di mezzi navali specializzati e al lavoro coordinato di tecnici impegnati nelle attività di monitoraggio e assistenza sia in mare sia sott'acqua.

La nuova diga è progettata per rendere più sicuro l'accesso al porto di Genova e migliorare la manovrabilità delle navi di ultima generazione, comprese le grandi portacontainer che costituiscono una quota sempre più rilevante del traffico marittimo internazionale. L'opera consentirà inoltre di aumentare la protezione dello scalo dalle condizioni meteomarine e di creare le condizioni per un ulteriore sviluppo delle attività commerciali e logistiche.

Una volta completata, la diga rappresenterà uno degli elementi centrali del piano di potenziamento infrastrutturale del porto e della città. Il progetto si affianca ad altri grandi cantieri strategici che interessano Genova, tra cui il Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova, destinato a migliorare i collegamenti ferroviari con il resto d'Europa, e il futuro Tunnel Subportuale, recentemente affidato a Webuild. Insieme, queste opere puntano a rafforzare il ruolo del capoluogo ligure come hub logistico del Corridoio Reno-Alpi della rete europea TEN-T.

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