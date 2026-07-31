Genova, caldo: domenica da bollino rosso, scatta l'allerta

L’Italia si prepara a un nuovo picco di caldo estremo. Domenica 2 agosto saranno 23 le città italiane con il bollino rosso del ministero della Salute per il rischio legato alle ondate di calore, su un totale di 27 centri monitorati.

Tra le città che entreranno nella fascia di massima allerta figura anche Genova, insieme a Catania, Palermo e Trieste. Il capoluogo ligure sarà quindi tra le località maggiormente interessate dall’ondata di calore che investirà il Paese nel fine settimana.

Già sabato 1 agosto saranno 19 le città con bollino rosso: tra queste Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona.

Secondo le previsioni, il caldo continuerà a intensificarsi nei prossimi giorni, con temperature che in diverse aree italiane potranno superare i 40 gradi. L’afa e le notti tropicali, con valori superiori ai 25 gradi, contribuiranno ad aumentare la percezione del disagio.

Per il weekend è previsto tempo stabile e soleggiato anche al Nord-Ovest, con la possibilità di temporali isolati sulle zone alpine. Domenica il promontorio subtropicale porterà ancora sole e caldo intenso, con qualche fenomeno temporalesco possibile solo sui rilievi.

La fase di caldo eccezionale potrebbe proseguire anche nella prima parte di agosto: gli esperti indicano condizioni di forte afa almeno fino all’8-10 agosto, con temperature elevate e un aumento dell’umidità soprattutto nelle ore notturne.

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