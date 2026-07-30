Caldo, in Liguria scatta il bollino arancione: temperature percepite fino a 35 gradi

Da domani, in Liguria, il livello di allerta caldo passerà da bollino giallo ad arancione secondo le indicazioni del Ministero della Salute. Le temperature massime percepite nelle ore centrali della giornata saliranno fino a 34-35 gradi, considerando anche l’effetto dell’umidità e del disagio bioclimatico.

Le condizioni meteo previste potrebbero avere effetti sulla salute, in particolare per le persone più fragili, anziani e soggetti con particolari condizioni di rischio. Per questo restano attivi i servizi sanitari e sociali sul territorio.

La Protezione Civile invita la popolazione a evitare l’esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua, preferire pasti leggeri e prestare attenzione alla corretta conservazione di alimenti e farmaci.

In Liguria è inoltre disponibile il numero verde regionale 800 593 235, gratuito e attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, per fornire informazioni, orientamento e raccogliere eventuali richieste di aiuto da parte dei cittadini, con particolare attenzione alle persone più esposte agli effetti delle ondate di calore.

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