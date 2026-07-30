Tunnel di Tenda, pubblicato bando per ampliare canna storica. Rixi: "Passo avanti per opera strategica tra Italia e Francia"

Prosegue l'iter per il completamento del nuovo assetto del Tunnel di Tenda. Anas ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per i lavori di ampliamento della canna storica della galleria, un appalto dal valore di 120,12 milioni di euro inserito in un investimento complessivo di circa 140 milioni.

L'intervento riguarda l'adeguamento del tunnel ottocentesco attraverso l'alesaggio della galleria esistente, che sarà portata a una larghezza di 6,5 metri, comprensiva di banchina e corsia di emergenza. La nuova configurazione consentirà anche il passaggio affiancato dei mezzi di soccorso e completerà il sistema a doppia canna.

Al termine dei lavori la viabilità sarà organizzata a senso unico nelle due gallerie: la canna storica sarà percorsa dalla Francia verso l'Italia, mentre quella di nuova realizzazione, già in esercizio, sarà riservata al traffico dall'Italia verso la Francia. Il progetto comprende inoltre la realizzazione di collegamenti carrabili e pedonali tra le due gallerie e l'installazione di impianti tecnologici e sistemi di sicurezza analoghi a quelli già presenti nel nuovo tunnel.

Le imprese interessate potranno presentare le domande di partecipazione attraverso il Portale Acquisti di Anas entro il 7 settembre 2026. Le richieste di chiarimento dovranno invece essere inviate entro il 21 agosto.

Il commissario straordinario e amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha sottolineato come la pubblicazione del bando rappresenti l'ingresso nella fase operativa del progetto, arrivato pochi giorni dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio di amministrazione di Anas e il via libera della Commissione Intergovernativa. "È un risultato importante anche sul piano dell'efficienza amministrativa – ha dichiarato – che consentirà di potenziare concretamente la mobilità tra il Piemonte e le Alpi Marittime".

Sul nuovo passaggio dell'opera è intervenuto anche il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, che ha definito la pubblicazione del bando "un nuovo passo avanti verso il completamento di un'infrastruttura strategica per i collegamenti tra Italia e Francia". Rixi ha evidenziato come il cronoprogramma venga rispettato e come l'avanzamento dell'intervento dia seguito agli impegni assunti con il ministro francese dei Trasporti Philippe Tabarot durante il vertice italo-francese di Cannes.

"Con questo intervento – ha affermato il viceministro – rafforziamo sicurezza, capacità e funzionalità di un collegamento fondamentale per il Piemonte, la Liguria e per l'intero sistema del Nord-Ovest. Il Tunnel di Tenda dimostra che quando Italia e Francia lavorano insieme, gli impegni si trasformano in opere concrete".

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