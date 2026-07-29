Staglieno, emergenza rifiuti: igiene a forte rischio

Il tema dei rifiuti nell'ultimo periodo è tornato all'ordine del giorno, e diversi quartieri genovesi lamentano situazioni critiche. Uno di questi è Staglieno, come dimostra la sporcizia che si registra, e come trapela dalle parole dei cittadini. Ai microfoni di Telenord, il consigliere del municipio Media Valbisagno Maurizio Uremassi sottolinea le maggiori criticità e lamenta un peggioramento della situazione.

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