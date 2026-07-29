Lucente (Centro Est): "Tavoli importanti con gli assessorati per Villetta Dinegro"

Il vicepresidente del consiglio municipale Centro Est Massimiliano Lucente, intervistato da Telenord, sottolinea i progetti per Villetta Dinegro, legati ai "Luoghi del cuore" del Fai. Nel frattempo organizzati tavoli importanti con gli assessorati e con le scuole. Ipotizzato anche l'ingresso a pagamento per regolamentare gli accessi, ma il contesto non lo favorisce. Villetta Dinegro è chiamata a convivere anche con sacche di povertà e con situazioni di degrado. Effettuata una pulizia importante da parte di Amiu, e altri interventi molto utili in chiave riqualificazione. Massimiliano Lucente approfondisce anche alcuni dei molti temi di cui si è reso protagonista, dalla rotonda di Carignano, alla stazione metropolitana in Darsena, fino alle nuove obliteratrici Amt.

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