Il ghetto torna a splendere. Una pulizia che sa di ripartenza

Una pulizia profonda nella zona del ghetto, una delle più difficili del centro storico, che rappresenta un chiaro messaggio di rilancio. Molto partecipata l'iniziativa che è partita da piazza Don Gallo, alla presenza di molti cittadini, oltre che degli assessori Silvia Pericu e Arianna Viscogliosi, e del presidente del municipio Centro Est Simona Cosso (coadiuvata da diversi assessori e consiglieri municipali). Una mattinata ricca di spunti interessanti e caratterizzata da una grande voglia di rinascita, manifestata da abitanti e commercianti.

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