Genova: Comune punta al restauro del Pantheon di Staglieno, candidatura al bando PRIMA per intervento da 168mila euro

Il Comune di Genova ha deciso di candidare il Pantheon del Cimitero monumentale di Staglieno al bando PRIMA (Prevenzione, Ricerca, Indagine, Manutenzione e Ascolto per il patrimonio culturale), promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con l'obiettivo di finanziare un importante intervento di recupero e conservazione.

La proposta, approvata dalla Giunta su iniziativa dell'assessore ai Servizi cimiteriali Emilio Robotti, d'intesa con l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, è stata sviluppata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e riguarda uno dei luoghi più rappresentativi del complesso monumentale di Staglieno, considerato a livello internazionale un vero museo a cielo aperto.

L'investimento complessivo previsto è di 168.530 euro. Il progetto prevede che il 70% delle risorse sia richiesto alla Fondazione Compagnia di San Paolo, mentre il restante 30% sarà coperto dal Comune attraverso un cofinanziamento distribuito su tre annualità.

Gli interventi programmati comprendono indagini conoscitive preliminari, opere di consolidamento strutturale, risanamento delle murature, impermeabilizzazione e il restauro delle superfici decorate, con l'obiettivo di garantire una conservazione duratura del monumento.

Per l'assessore Emilio Robotti il Pantheon rappresenta uno dei simboli più significativi del patrimonio storico e artistico cittadino. «Il Cimitero di Staglieno non è soltanto il principale luogo di sepoltura della città, ma un patrimonio di arte, storia e memoria collettiva che richiede una cura costante e una visione di lungo periodo. Con questa candidatura compiamo un passo importante per tutelare uno dei luoghi più identitari di Genova, affiancando la ricerca specialistica a una manutenzione preventiva e valorizzando un sito che custodisce la memoria di personalità illustri della città e del Paese».

L'assessore Massimo Ferrante sottolinea invece il valore tecnico dell'operazione, evidenziando come il progetto sia il risultato della collaborazione tra Comune, Soprintendenza e Fondazione Compagnia di San Paolo. «L'intervento consentirà di affrontare in modo organico le principali criticità conservative del Pantheon attraverso un piano che comprende consolidamento strutturale, risanamento delle murature e impermeabilizzazione. L'obiettivo è preservare uno dei monumenti più importanti di Staglieno e passare da interventi emergenziali a una manutenzione programmata, capace di garantire la tutela del bene nel tempo».

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