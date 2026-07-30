Pnrr, in Liguria concluso il 10% dei progetti: oltre 5,7 miliardi di investimenti ancora in gran parte da realizzare

La Liguria è tra le regioni che devono ancora completare la maggior parte degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Secondo il documento del Governo sullo stato di attuazione del Piano, soltanto il 10,2% dei progetti finanziati nella regione risulta concluso, mentre l'89,8% è ancora in corso. Un dato nettamente inferiore alla media nazionale, che si attesta al 26,2%.

Complessivamente, alla Liguria sono stati destinati oltre 5 miliardi e 771 milioni di euro per la realizzazione di 11.723 progetti distribuiti sul territorio regionale.

La quota più consistente delle risorse riguarda la missione dedicata alle Infrastrutture, che assorbe oltre 2 miliardi di euro, pari al 38% del totale. Seguono gli interventi per la Transizione ecologica, con più di un miliardo di euro (24,2%), e quelli destinati a Istruzione e ricerca, che possono contare su oltre 765 milioni di euro, pari al 13,3% delle risorse complessive.

All'estremo opposto si colloca il capitolo RePowerEU, dedicato alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili russi e allo sviluppo delle energie rinnovabili, che in Liguria vale circa 57 milioni di euro, pari all'1% dei finanziamenti.

Per quanto riguarda i soggetti attuatori, il maggior numero di interventi è gestito dai ministeri, con 5.879 progetti finanziati per circa 561 milioni di euro. I Comuni seguono con 2.369 progetti e oltre 1,136 miliardi di euro di finanziamenti. Tra gli altri soggetti figurano gli enti pubblici nazionali non economici, con 1.637 interventi per 173 milioni, mentre la Regione Liguria è direttamente responsabile di 383 progetti per un valore di circa 588 milioni di euro.

L'analisi provinciale evidenzia differenze significative nell'avanzamento degli interventi. La provincia di Genova concentra il maggior numero di progetti, 5.368, finanziati con oltre 2 miliardi di euro. Tuttavia, solo il 12,5% delle opere risulta completato, mentre l'87,5% è ancora in fase di realizzazione.

A Imperia i progetti finanziati sono 2.008, per oltre 323 milioni di euro, con un tasso di completamento del 25,7%. La Spezia conta 1.757 interventi finanziati con oltre 335 milioni di euro, dei quali il 24,9% concluso. Savona è invece la provincia con la percentuale più alta di opere completate: dei 2.486 progetti finanziati, per oltre 335 milioni di euro, il 31,3% è già terminato, mentre il restante 68,7% è ancora in corso.

I dati confermano quindi come la Liguria abbia ancora davanti una parte rilevante del lavoro necessario per portare a termine gli investimenti previsti dal Pnrr, nonostante l'entità delle risorse già assegnate al territorio.

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