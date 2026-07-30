La nuova vita dei Giardini San Rocco grazie a 'Bulle e Bulli di Borgoratti": appello per una fontanella d'acqua

Qualcuno li chiama 'Giardini delle 4 vie", ma per i più sono noti come i Giardini di San Rocco per la vicinanza con l'omonima chiesa, nel quartiere di Borgoratti.

Grazie all'impegno di vari volontari, i 'Bulli e Bulle di Quartiere', tutti abitanti del posto, i giardini oggi rinascono a colpi di zappa e impegno: "Siamo partiti nel 2019 tramitepatto di collaborazione con il Comune, dall'aiuola alta - ci spiega Mario Bertè, unico uomo del gruppo di volontari - "A poco a poco siamo riusciti a riqualificare la zona, abbiamo ricevuto piante dal quartiere"

Come risorsa d'acqua, per ora c'è solo una sorgente naturale che nasce da una perdita nel terreno: "Ma da tempo chiediamo di riavere una fontanella per l'acqua, un tempo ce n'era una. Cio' che ci preme maggiormente è che la popolazione non sporchi né il giardino né l'area circostante: vorremmo solo che i cittadini stiano più attenti"

Interviste nel video

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