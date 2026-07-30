Aziende in subappalto di Amt: da sabato servizi sospesi se non verranno rispettati i pagamenti
di redazione
41 sec
Le aziende esercenti i servizi in subappalto per conto di AMT : Autonoleggio Scagnelli, Bus Company, Cobustur, Della Penna autotrasporti, Genovarent, Levantebus, Marcone e Stac comunicano che dal 1 agosto 2026 si vedranno costrette a non effettuare i servizi di trasporto se non verra’ rispettato il termine di pagamento previsto per la giornata di domani 31 luglio .
Tale decisione è assunta , pur comprendendo i disagi che potrebbe avere l’utenza, al solo fine di tutelare la sopravvivenza delle stesse aziende già coinvolte nella proposta di stralcio del 50% dei crediti congelati facenti parte della composizione negoziata della crisi .
“Comunichiamo a malincuore la decisione presa per tutelare le nostre aziende e tutti coloro che lavorano con noi e rimaniamo a disposizione per continuare a costruire una proficua collaborazione nel rispetto dei reciproci interessi.”
Tale decisione è assunta , pur comprendendo i disagi che potrebbe avere l’utenza, al solo fine di tutelare la sopravvivenza delle stesse aziende già coinvolte nella proposta di stralcio del 50% dei crediti congelati facenti parte della composizione negoziata della crisi .
“Comunichiamo a malincuore la decisione presa per tutelare le nostre aziende e tutti coloro che lavorano con noi e rimaniamo a disposizione per continuare a costruire una proficua collaborazione nel rispetto dei reciproci interessi.”
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Traverso (Siap): "Bene i dati della prefettura, ma contro degrado e spaccio serve coordinarsi"
30/07/2026
di Redazione
Lagomarsino (Bassa Valbisagno): "Situazione rifiuti insostenibile, degrado dilagante"
30/07/2026
di Redazione
Ex Ilva, Ferrari (Confindustria): "Separare la vendita degli stabilimenti per salvare Genova e Novi"
30/07/2026
di Luca Pandimiglio
La nuova vita dei Giardini San Rocco grazie a 'Bulle e Bulli di Borgoratti": appello per una fontanella d'acqua
30/07/2026
di Filippo Serio