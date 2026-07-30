Attualità

Aziende in subappalto di Amt: da sabato servizi sospesi se non verranno rispettati i pagamenti

di redazione

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Aziende in subappalto di Amt: da sabato servizi sospesi se non verranno rispettati i pagamenti
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Le aziende esercenti i servizi in subappalto per conto di AMT : Autonoleggio Scagnelli, Bus Company, Cobustur, Della Penna autotrasporti, Genovarent, Levantebus, Marcone e Stac comunicano che dal 1 agosto 2026 si vedranno costrette a non effettuare i servizi di trasporto  se non verra’ rispettato  il termine di pagamento previsto per la giornata di domani 31 luglio .
Tale decisione è assunta , pur comprendendo i disagi che potrebbe avere l’utenza, al solo fine di tutelare  la sopravvivenza delle stesse aziende già coinvolte nella proposta di stralcio del 50% dei crediti congelati facenti parte della composizione negoziata della crisi .

“Comunichiamo  a malincuore la decisione presa per tutelare le nostre aziende e tutti coloro che lavorano con noi e rimaniamo a disposizione per continuare a costruire una proficua collaborazione nel rispetto dei reciproci interessi.”
 

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