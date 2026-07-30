Il centro storico diventa più dolce con la Pasticceria Sambuco
di Claudio Baffico
Inaugurata in via Canneto il Curto, nel centro storico di Genova, la Pasticceria Sambuco, attività storica che ha iniziato la propria attività nell'entroterra dell'estremo ponente genovese, e che dopo un notevole riscontro, è riuscita a realizzare il sogno di trovare casa nel cuore della città. Un nome che sposa tradizione con visione del futuro, e la cui nuova apertura è stata accolta con grandissimo favore e simpatia da cittadini, turisti ed istituzioni. Telenord ha raccolto commenti e impressioni alla cerimonia di inaugurazione che, oltre al proprietario Giuseppe Canepa, ha visto protagonisti l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessio Piana, l'assessore comunale ai Servizi Educativi Rita Bruzzone, l'ex assessore regionale e comunale Mario Margini, la presidente del municipio Centro Est Simona Cosso e il presidente del municipio Levante Matteo Frulio.
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