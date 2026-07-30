Attualità

Lagomarsino (Bassa Valbisagno): "Situazione rifiuti insostenibile, degrado dilagante"

di Redazione

18 - SettimoLink

La presidentessa della commissione I del municipio Bassa Valbisagno Barbara Lagomarsino è intervenuta negli studi di Telenord per denunciare la grave situazione relativa al conferimento dei rifiuti, con ripercussioni sull'igiene e il decoro urbano. Diverse le zone sotto la lente d'ingrandimento, con la spada di Damocle degli ingombranti che complica ulteriormente la situazione. L'aumento della Tari porta i cittadini a sopportare questo disagio, che non riguarda solo la Bassa Valbisagno, ma tutti i quartieri del capoluogo ligure.

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