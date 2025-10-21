Nucleare sostenibile, parte l’iter parlamentare del ddl. Pichetto Fratin: “Serve confronto costruttivo, non ideologico”

È stato ufficialmente avviato alla Camera l’iter parlamentare per il disegno di legge delega sul nuovo nucleare sostenibile. Il testo, presentato alla Presidenza lo scorso 17 ottobre e ora identificato con il numero 2669, mira a definire l’intero ciclo di vita dell’energia atomica di nuova generazione, in un’ottica di sostenibilità e sicurezza.

Ad annunciare l’assegnazione è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto: “Mi auguro che il confronto parlamentare sia, pur nelle differenti vedute, sempre costruttivo e non ideologico, pronto a cogliere la portata di questa sfida”, ha dichiarato il ministro.

L’obiettivo del provvedimento è inserire il nucleare tra le fonti strategiche per il futuro energetico del Paese, con particolare attenzione alle tecnologie avanzate e ai piccoli reattori modulari (SMR), considerati più sicuri e gestibili.

Il tema, da sempre divisivo in Italia, si appresta ora a essere discusso in Parlamento in una fase cruciale per la transizione energetica nazionale.

