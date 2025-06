Nucleare, dopo Italia e Germania anche la Grecia apre. Il premier Mitsotakis: "Necessario per la transizione"

Cresce in Europa il numero di Paesi che stanno rivalutando l’energia nucleare come leva per la transizione energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti. Dopo l’Italia, che ha recentemente avviato l’iter legislativo per rilanciare il proprio settore nucleare, anche la Grecia si affaccia a un possibile cambio di direzione.

Un nuovo approccio energetico per Atene - Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha infatti dichiarato la disponibilità del Paese a esplorare l’energia nucleare, che potrebbe essere integrata nel mix energetico nazionale per la prima volta. Pur precisando che non ci sono decisioni operative imminenti, Mitsotakis ha sottolineato l’importanza per la Grecia di partecipare al dibattito internazionale sul nucleare, definendo questa apertura “necessaria” in un contesto globale che punta alla neutralità carbonica.

"Potrà sembrare sorprendente, vista la totale assenza di esperienza greca nel campo del nucleare," ha affermato durante un intervento al vertice FT-Kathimerini sull’energia ad Atene, "ma guardando al quadro complessivo, ritengo che non si possa raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero senza includere il nucleare nella strategia."

Il nucleare per il futuro della navigazione - Un’altra dimensione di questa nuova prospettiva riguarda il settore marittimo, storicamente cruciale per l’economia greca. Mitsotakis ha infatti proposto di esplorare il potenziale del nucleare anche per contribuire alla decarbonizzazione della navigazione, suggerendo la creazione di un gruppo di lavoro con il comparto marittimo per valutare concretamente questa possibilità.

