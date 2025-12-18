Messico, piano da 9 miliardi di dollari per rafforzare il settore energetico nel 2026

Il presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha annunciato un ambizioso piano di investimenti pubblici e privati nel settore energetico pari a circa 9 miliardi di dollari, destinato a essere realizzato nel corso del 2026. L’iniziativa punta a rafforzare la sicurezza energetica del Paese, modernizzare le infrastrutture esistenti e accelerare la transizione verso fonti di energia più sostenibili.

Il programma prevede interventi su più fronti: dal potenziamento della produzione e della rete di distribuzione dell’energia elettrica, agli investimenti nelle energie rinnovabili, con particolare attenzione a solare ed eolico, fino all’ammodernamento degli impianti strategici gestiti dalle aziende pubbliche del settore. Una parte rilevante delle risorse sarà destinata anche allo sviluppo tecnologico e all’efficienza energetica, con l’obiettivo di ridurre i costi e aumentare l’affidabilità del sistema.

Secondo quanto spiegato da Sheinbaum, il piano mira inoltre a creare nuove opportunità occupazionali e a sostenere la crescita economica, favorendo al tempo stesso la partecipazione del capitale privato in un quadro regolatorio definito e coordinato dallo Stato. L’energia viene indicata come uno dei pilastri della strategia di sviluppo nazionale, in grado di garantire competitività alle imprese e benefici diretti ai cittadini.

L’annuncio conferma la volontà del nuovo governo di puntare su un modello energetico che combini investimenti pubblici, attrazione di capitali privati e maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, in linea con gli impegni climatici assunti dal Messico a livello internazionale.

