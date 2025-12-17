Ansaldo Energia: export strategico e supporto Sace per la crescita internazionale

Per Ansaldo Energia l’export rappresenta un elemento fondamentale: oltre il 70% del fatturato del gruppo proviene dai mercati esteri.

"Operiamo in un settore altamente competitivo, dove eccellenza manifatturiera e tecnologie avanzate per la generazione di energia elettrica devono essere supportate da strumenti finanziari solidi", ha spiegato Simone Di Felice, CFO di Ansaldo Energia, durante la Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese a Milano.

In questo contesto, il sostegno di Sace si rivela determinante per affrontare progetti complessi all’estero, garantendo stabilità e fiducia ai partner attraverso il finanziamento degli investimenti in infrastrutture e facilitando la presenza internazionale del gruppo con strumenti di trade finance, garanzie commerciali e factoring a supporto della supply chain.

Di Felice ha inoltre sottolineato l’importanza della filiera italiana: "Il 70% della nostra catena del valore è in Italia, generando oltre 10.000 posti di lavoro nel Paese, a cui si aggiungono i 3.300 dipendenti del gruppo. Collaborare rafforza la presenza dell’industria italiana nel mondo e crea valore per l’intero sistema Paese".

