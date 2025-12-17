Energia, industriali spingono su Cdp per i bond taglia-bollette

Cresce il pressing degli industriali sul Governo per l’emissione di bond tramite Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) destinati a ridurre le bollette energetiche. L’obiettivo sarebbe cartolarizzare gli oneri di sistema per circa 5 miliardi all’anno, secondo quanto segnalato dalle associazioni di categoria.

La proposta, contenuta nel decreto Energia, è tra le misure più discusse: se approvata, consentirebbe di alleggerire i costi per famiglie e imprese, con risparmi complessivi stimati in quasi 30 miliardi. Tuttavia, il ministro Pichetto ha sottolineato la necessità di ulteriori valutazioni, tra cui l’impatto sugli aiuti di Stato e le implicazioni finanziarie per il sistema.

Il decreto, intanto, trova consenso sul mercato per la sua capacità di contenere i prezzi dell’energia, mentre si apre il dibattito tecnico su strumenti e modalità operative dei bond Cdp.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.