Energia a prezzo calmierato: al via i contratti Gse con le imprese
di R.S.
Le aziende potranno firmare i contratti fino al 31 gennaio 2026, ma entro il 23 dicembre è possibile rinunciare al beneficio
Parte la fase operativa dell’Energy Release 2.0, il meccanismo che consente alle imprese energivore di acquistare energia elettrica a prezzo calmierato (65 euro/MWh) in cambio dello sviluppo di nuova capacità da fonti rinnovabili.
Il Gse ha avviato la firma dei contratti di aggiudicazione, che regolano in un unico atto l’anticipazione triennale di circa 24 terawattora annui di energia rinnovabile alle aziende beneficiarie. In cambio, le imprese si impegnano a realizzare nuovi impianti rinnovabili e a restituire l’energia ricevuta nell’arco di vent’anni.
Le aziende potranno firmare i contratti fino al 31 gennaio 2026, ma entro il 23 dicembre è possibile rinunciare al beneficio. Domani è atteso anche il parere dell’Oic sulle modalità di corretta contabilizzazione dei flussi economici nei bilanci.
Una volta chiarito l’aspetto contabile, il meccanismo entrerà pienamente a regime. A marzo è infine prevista la gara per l’assegnazione degli obblighi legati ai nuovi impianti rinnovabili.
