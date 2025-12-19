Iren Mercato, Paolo Robutti nominato Amministratore Delegato
di R.S.
Robutti, già Deputy di Iren Mercato S.p.A., assumerà l’incarico a partire dal 1° gennaio 2026
Il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A., riunitosi il 18 dicembre, ha concluso il percorso di avvicendamento alla guida di Iren Mercato S.p.A., designando Paolo Robutti quale Consigliere e Amministratore Delegato della società.
La nomina, proposta dall’Amministratore Delegato di Iren S.p.A., avviene nell’ambito della riorganizzazione successiva al ruolo finora ricoperto dall’Ing. Gianluca Bufo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren S.p.A. Paolo Robutti, già Deputy di Iren Mercato S.p.A., assumerà l’incarico a partire dal 1° gennaio 2026.
Nei prossimi giorni, gli Organi competenti di Iren Mercato S.p.A. prenderanno atto delle dimissioni dell’Ing. Bufo e procederanno alla sua sostituzione in linea con la designazione deliberata.
A decorrere dalla stessa data, il Consiglio di Amministrazione di Iren Mercato S.p.A. sarà composto da Luigino Montarsolo (Presidente), Paolo Robutti (Amministratore Delegato) e Giulio Prando (Consigliere).
