Iren Mercato, Paolo Robutti nominato Amministratore Delegato

di R.S.

47 sec

Robutti, già Deputy di Iren Mercato S.p.A., assumerà l’incarico a partire dal 1° gennaio 2026

Assoclima

Il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A., riunitosi il 18 dicembre, ha concluso il percorso di avvicendamento alla guida di Iren Mercato S.p.A., designando Paolo Robutti quale Consigliere e Amministratore Delegato della società.

La nomina, proposta dall’Amministratore Delegato di Iren S.p.A., avviene nell’ambito della riorganizzazione successiva al ruolo finora ricoperto dall’Ing. Gianluca Bufo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren S.p.A. Paolo Robutti, già Deputy di Iren Mercato S.p.A., assumerà l’incarico a partire dal 1° gennaio 2026.

Nei prossimi giorni, gli Organi competenti di Iren Mercato S.p.A. prenderanno atto delle dimissioni dell’Ing. Bufo e procederanno alla sua sostituzione in linea con la designazione deliberata.

A decorrere dalla stessa data, il Consiglio di Amministrazione di Iren Mercato S.p.A. sarà composto da Luigino Montarsolo (Presidente), Paolo Robutti (Amministratore Delegato) e Giulio Prando (Consigliere).

