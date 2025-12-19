Energie rinnovabili, la svolta globale: sono la “rivelazione 2025” per Science

Le energie rinnovabili sono il Breakthrough of the Year 2025 secondo Science, che certifica una svolta storica: per la prima volta solare ed eolico hanno superato il carbone come fonte globale di elettricità. Nel 2025 la crescita delle rinnovabili è stata così rapida da coprire da sola l’intero aumento della domanda mondiale di energia, segnando l’inizio di una vera rivoluzione energetica.

Il motore principale di questo cambiamento è la Cina, oggi leader mondiale sia nella produzione di energia verde sia nelle tecnologie necessarie. Pechino ha installato in un solo anno capacità eolica e solare pari a circa 100 centrali nucleari, contribuendo a rallentare la crescita delle proprie emissioni e puntando a una riduzione del 10% in dieci anni, grazie a un massiccio investimento su vento e sole.

Il primato cinese si estende anche alla manifattura: l’80% delle celle solari, il 70% delle turbine eoliche e delle batterie al litio sono prodotte nel Paese. Questa supremazia ha abbattuto i costi, rendendo eolico e fotovoltaico le fonti più economiche al mondo e favorendo una rapida diffusione anche nei Paesi in via di sviluppo, dall’Africa all’Asia meridionale.

La transizione energetica, sottolinea Science, non è più una scelta ideologica ma una soluzione conveniente e accessibile, capace di garantire elettricità a basso costo e maggiore indipendenza energetica. Restano però criticità: le emissioni globali continuano a crescere, alcuni Paesi frenano sugli investimenti green e persistono forti barriere commerciali, soprattutto negli Stati Uniti. Nonostante questo, il 2025 segna un punto di non ritorno nella corsa verso l’energia pulita.

