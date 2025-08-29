Nubifragio alla Spezia, cadono alberi e scoppia un incendio: decine di interventi di soccorso

Un violento nubifragio si è abbattuto ieri sera sulla Spezia, accompagnato da raffiche di vento di eccezionale intensità che hanno provocato cadute di alberi e numerosi danni. Tra le situazioni più critiche affrontate, si è verificato un incendio in un palazzo di via Napoli, dove l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha consentito di mettere in sicurezza gli abitanti nonostante le condizioni estreme.

Emergenza cittadina – La gravità della situazione ha reso necessaria l’apertura immediata del Centro Operativo Comunale (COC), da cui è stata coordinata una lunga serie di interventi che hanno impegnato Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, personale comunale e volontari. Le operazioni hanno riguardato soprattutto la rimozione di alberi abbattuti, detriti e ostacoli che rendevano pericolosa la circolazione.

Ringraziamenti – In un messaggio diffuso sui social, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha espresso riconoscenza a tutte le forze impegnate nella gestione dell’emergenza: «Un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine, ai volontari della Protezione Civile, ai dipendenti comunali coinvolti nella gestione al COC e agli operai che stanno lavorando per ripristinare la sicurezza».

Ripristino della normalità – Proseguono le verifiche sulle strade cittadine e sugli edifici colpiti. Le squadre comunali e i tecnici sono al lavoro per ristabilire la piena viabilità e garantire la messa in sicurezza delle aree più danneggiate.

