Novena dei defunti: cimiteri aperti fino alle 17 e visite guidate a Staglieno tra arte e memoria

In occasione della Novena dei defunti, da sabato 25 ottobre a domenica 2 novembre, i cimiteri cittadini di Genova resteranno aperti dalle 7.30 alle 16.30, con chiusura definitiva alle 17, per consentire ai cittadini di rendere omaggio ai propri cari.





Durante il periodo di maggiore affluenza, dal 27 ottobre al 2 novembre, sarà vietato l’accesso alle auto private all’interno dei cimiteri, con l’eccezione dei veicoli per il trasporto di persone con disabilità e di quelli già autorizzati, che potranno accedere solo tra le 12 e le 13.30.





Per agevolare gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie, sarà attivo un servizio minibus gratuito all’interno del cimitero monumentale di Staglieno, mentre verrà sospeso il consueto servizio Amt a pagamento.





Domenica 2 novembre, alle 15.30, nel viale della Fede di Staglieno, si terrà la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo Marco Tasca, aperta alla cittadinanza.





Visite guidate gratuite tra arte e storia





Il Comune di Genova propone anche quattro visite guidate gratuite all’interno del cimitero monumentale, per scoprire le bellezze artistiche e storiche di quello che è considerato un museo a cielo aperto.





Venerdì 31 ottobre, ore 15: “Staglieno. Arte & Bellezza”





Sabato 1° novembre, ore 11: “Staglieno. Arte & Bellezza”





Sabato 1° novembre, ore 15: “Staglieno. Ottocento”





Domenica 2 novembre, ore 15: “Mille culture. Staglieno e il mondo”





Le visite sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite, mentre tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune: staglieno.comune.genova.it





Viabilità e sosta: tutte le modifiche





Per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, il Comune ha predisposto divieti di sosta e modifiche temporanee alla viabilità nelle aree dei principali cimiteri cittadini, tra cui Staglieno, Pegli, Pra’, Coronata, Sant’Alberto, Castagna, Pontedecimo e Rivarolo.

In particolare, a Staglieno saranno chiusi alcuni tratti di piazzale Resasco e di via Superiore al Veilino, con sosta riservata ai veicoli con contrassegno invalidi.





Le modifiche saranno in vigore in date diverse a seconda delle zone, tra il 27 ottobre e il 2 novembre, e saranno segnalate sul posto dalla Polizia Locale.

