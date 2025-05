Norvegia, Oceanly sigla un accordo con BW per il controllo remoto delle navi

Oceanly, società attiva nel campo dei software di controllo remoto di navigazione, ha siglato un importante contratto con due società del gruppo armatoriale BW per l’installazione del proprio sistema Performance su circa 70 navi, rafforzando la propria presenza nel settore del controllo remoto della navigazione e consolidando la posizione nel comparto del trasporto di gas liquefatto.

Accordo internazionale – Il gruppo Oceanly, con sede a Genova, ha ottenuto l’incarico di installare il proprio sistema operativo Performance su una settantina di navi del gruppo BW, uno dei più grandi armatori al mondo, con oltre 600 unità in proprietà o gestione. L’intesa coinvolge due società norvegesi del gruppo e riguarda unità ad alta complessità tecnica: le LNG e LPG, navi cisterna per il trasporto rispettivamente di gas naturale liquefatto e gas di petrolio liquefatto.

Controllo remoto – Il sistema Performance consente di monitorare e gestire da remoto tutti i parametri legati alla navigazione e alla propulsione delle navi. La reportistica giornaliera fornita da Oceanly, completamente automatizzata, supera gli standard normativi attuali in termini di dettaglio e tempestività delle informazioni.

Espansione globale – Oceanly, già attiva in Italia, Norvegia, Danimarca, Georgia e Filippine, si prepara a entrare in altri mercati asiatici. Tra i clienti figurano operatori di primo piano come Dynagas, Odfjell, Nakilat, MSC Crociere e Columbia Ship Management. Il sistema Performance è attualmente installato su 160 navi gasiere, confermando una posizione di riferimento nel settore.

Tecnologia avanzata – L’offerta di Oceanly comprende quattro moduli integrati nella suite Performance Enterprise, considerata tra le più avanzate a livello globale nel campo del monitoraggio navale da remoto. Le soluzioni sviluppate dall’azienda impiegano tecnologie di machine learning e, più recentemente, anche strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare le operazioni di bordo.

Nuovo lancio – Alla fiera Norshipping di Oslo, in programma per giugno, sarà presentato ufficialmente Ecopac, l’ultima novità della gamma Performance. Il software è in grado di controllare da remoto i dispositivi elettrici delle navi, regolando automaticamente la loro velocità in funzione del consumo energetico. Questa tecnologia permette una riduzione significativa dell’uso di combustibili e, di conseguenza, una diminuzione delle emissioni nocive.

Strategia e mercato – L’adozione del sistema Performance da parte del gruppo BW rafforza la posizione strategica di Oceanly nell’ambito del trasporto marittimo sostenibile e digitalizzato. "È un passo rilevante per il consolidamento della nostra presenza tra i leader del settore", fanno sapere dall’azienda.

Innovazione e sostenibilità – La crescente attenzione del settore per la riduzione dell’impatto ambientale e l’efficienza operativa spinge gli operatori a investire in soluzioni digitali avanzate. Oceanly si colloca in questa tendenza con un’offerta orientata alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale del trasporto marittimo.

