Noi Moderati, Lupi-Cavo nominano Alessandro Bozzano commissario per la provincia di Savona

Alessandro Bozzano è il nuovo commissario di Noi Moderati per la provincia di Savona. La nomina è stata annunciata da Ilaria Cavo, presidente del Consiglio nazionale e coordinatrice ligure del partito, che ha proposto la designazione in accordo con il presidente nazionale Maurizio Lupi.

"La scelta di Alessandro Bozzano – ha dichiarato Lupi – rappresenta un riconoscimento al suo impegno, alla sua serietà e alla capacità di coniugare visione nazionale con forte radicamento territoriale". Secondo il leader di Noi Moderati, Bozzano incarna valori come coerenza, ascolto e concretezza, elementi centrali per il progetto politico del partito.

Anche Ilaria Cavo ha sottolineato il profilo esperto del nuovo commissario: "Bozzano è stato un sindaco molto apprezzato, oggi è al secondo mandato come consigliere regionale. Già componente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, da oggi assume un ruolo attivo sul territorio con l’obiettivo di rafforzare il gruppo in provincia e valorizzare le energie civiche e amministrative locali".

Il nuovo incarico punta a costruire un percorso verso il congresso provinciale, previsto entro la fine dell’anno, coinvolgendo sindaci, amministratori e rappresentanti del civismo moderato.

"Sono onorato di questo incarico – ha dichiarato Bozzano – perfettamente in linea con il mio percorso. Ritengo di poter contribuire in modo concreto, unendo la dimensione nazionale del partito con l’impegno quotidiano sul territorio, forte della mia esperienza amministrativa".

