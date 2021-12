No Green Pass, Toti: "Le manifestazioni non danneggino i cittadini"

di Matteo Angeli

Il presidente della Regione: "Giusto che si svolga il corteo ma non deve danneggiare i commercianti o i genovesi che vogliono godersi il giorno di festa"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto il merito alla manifestazione di protesta contro il Green Pass che anche oggi, come ormai ogni sabato, si snoderà nelle vie del centro di Genova.

"Giusto che si svolga ci mancherebbe altro - ha detto Toti - Se lo si fa distanzati, con le mascherine e in sicurezza e se lo si fa in modo da danneggiare la libertà degli altri dei commercianti o dei cittadini. E' un diritto da garantire per tutti e mi batterò affinchè si possa sempre fare anche se non condivido nulla di ciò che si dice in quelle piazze. Ma dico che la loro libertà non deve limitare quella dei cittadini di Genova che hanno diritto di andare a comprare un paio di scarpe al proprio figlio o un libro in libreria. Le libertà non si pesano in maniera diversa a seconda di chi urla di più".