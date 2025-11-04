Nicolò a Telenord su campagna vaccinale, avvio accorpamento 118, nomine nuovi direttori

"Siamo molto soddisfatti delle prenotazioni per il vaccino antinfluenza stagionale, l'effetto della gratuità e della partenza anticipata della campagna informativa si sta facendo sentire con un +42%, che significa già circa 40.000 prenotazioni, di cui 6.000 combinate con il vaccino contro il covid. Blocco delle nomine? Assolutamente no, abbiamo appena nominato due nuovi direttori al Santa Corona. Semplicemente abbiamo chiesto di essere coinvolti, come assessorato, nel percorso. Per quanto riguarda l'apertura della Case di comunità stiamo rispettando il cronoprogramma e siamo a metà del cammino, a dicembre apriremo quella di La Spezia. Dobbiamo incrementare la comunicazione per farle conoscere ai cittadini e far sapere loro cosa ci trovano dentro, visto che i servizi e i professionisti sono praticamente tutti attivi. Infine, oggi abbiamo iniziato l'unificazione delle centrali operative del 118 in Liguria accorpando Lavagna con Genova: per i cittadini non cambia nulla e i tempi di risposta, già tra i migliori sul territorio nazionale, resteranno immutati".

Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate a Telenord dall'assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, ospite di Liguria Live.

Ecco il suo intervento integrale.

