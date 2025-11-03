Newlight, completato con successo il collaudo RINA del sistema di retrofit a idrogeno per motori marini

Newlight ha completato con successo il Factory Acceptance Test (FAT) del proprio sistema di retrofit a idrogeno per motori principali a due e quattro tempi, sviluppato in conformità con l’IGF Code e validato da RINA. Il risultato segna il passaggio decisivo dal prototipo all’applicazione a bordo, aprendo la strada alla prossima fase di collaudo in porto e alla riduzione immediata delle emissioni per le flotte esistenti.

Sistema validato – Il test, condotto sotto la supervisione di RINA, ha verificato sicurezza, controllo, integrazione elettrica e prestazioni dei motori in condizioni operative reali. Il retrofit di Newlight consente ai motori diesel di funzionare con una miscela di idrogeno e carburante convenzionale, riducendo le emissioni di CO₂ senza sostituire l’intero apparato propulsivo. La tecnologia è conforme al codice internazionale IGF per navi che utilizzano combustibili a basso punto di infiammabilità e alle regole di classe RINA per l’idrogeno.

Efficienza e prestazioni – Dai test a terra alle prove in mare, il sistema ha mostrato prestazioni stabili e migliorata efficienza, mantenendo continuità operativa anche in condizioni di carico variabili. Sono stati validati parametri fondamentali come la tempistica d’iniezione della miscela di idrogeno, il monitoraggio termico ed emissivo e il passaggio immediato tra carburante convenzionale e idrogeno. «I nostri sistemi a idrogeno si comportano esattamente come si aspetta un operatore navale», ha dichiarato Haran Cohen Hillel, cofondatore e amministratore delegato di Newlight. «Gli armatori potranno ridurre consumi ed emissioni senza tempi di fermo e senza sacrificare le prestazioni».

Sicurezza e controllo – Il cofondatore Evyatar Cohen ha sottolineato la robustezza del sistema di gestione: «Ogni fase, dallo sfiato all’iniezione, è validata e registrata. Gli armatori possono contare su un retrofit che si integra nei macchinari esistenti senza modifiche strutturali». Anche RINA, attraverso Patrizio Di Francesco, ha confermato la solidità della soluzione: «Le funzioni di rilevamento, ventilazione, segregazione e arresto rispondono pienamente agli obiettivi di sicurezza dell’IGF Code. È un passo importante verso sistemi a idrogeno integrati e conformi agli standard internazionali».

Collaborazioni – Il progetto è stato realizzato in collaborazione con lomarlabs, Lomar e AURELIA, che hanno contribuito rispettivamente alle fasi di test, alla fornitura di flotta e infrastrutture e all’integrazione ingegneristica. «Newlight incarna lo spirito innovativo di lomarlabs, portando la tecnologia dalle prove in laboratorio alle navi reali», ha affermato Stylianos Papageorgiou, direttore generale di lomarlabs. Per Raffaele Frontera, amministratore delegato di AURELIA, «il nostro lavoro ha reso il sistema immediatamente installabile a bordo, grazie a interfacce e layout ottimizzati».

Prospettive – Con il completamento del FAT, Newlight avvia la fase dell’Harbor Acceptance Test (HAT), che sarà eseguita in porto sotto supervisione RINA. L’obiettivo è validare la messa in servizio del sistema sulla prima nave e rendere la tecnologia replicabile su scala industriale. Il retrofit offre agli armatori una soluzione immediata per ridurre l’impatto ambientale delle flotte, prolungando la vita operativa delle navi e contenendo i costi rispetto alla sostituzione dei motori.

Transizione marittima – Il settore navale accelera verso sistemi a basse emissioni, cercando soluzioni concrete e applicabili. Newlight, con un approccio modulare e interfacce standardizzate, punta a favorire la diffusione dell’idrogeno come combustibile complementare, contribuendo a una transizione sostenibile e tecnicamente accessibile per l’intera industria marittima.

