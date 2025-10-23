Nervi inaugura un co-housing innovativo dedicato agli anziani
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Ne parlano don Valentino Porcile e alcuni protagonisti dell'iniziativa
Vi presentiamo un approfondimento su un nuovo progetto sociale a Nervi: un co-housing dedicato agli anziani. In studio con Katia Gangale c’è don Valentino Porcile, mentre in collegamento Luca Pandimiglio dialoga direttamente con alcuni degli anziani coinvolti, per raccontare esperienze, aspettative e il valore di questa nuova forma di comunità.
